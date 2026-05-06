Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

Алиханов: Легкий самолет «Байкал» не является заменой кукурузнику Ан-2

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» не является заменой Ан-2, известного как «кукурузник». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что это новая машина, адаптированная под современные требования. «На этапе технического задания были привлечены все будущие эксплуатанты, и они фактически формировали требования к машине», — сказал министр.

Третий летный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет в конце февраля 2026-го. Испытания проводили на аэродроме «УЗГА» в Екатеринбурге.

В середине апреля газета «Коммерсантъ» писала, что Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина (СибНИА), где в 1940-х годах был разработан легкий многоцелевой самолет Ан-2, более известный как «кукурузник», предложил восстанавливать такие машины, простаивающие на хранении.

Речь идет о нескольких сотнях аппаратов. Стоимость ремонта Ан-2 на российских заводах, как рассказал гендиректор АРЗ Павел Ненастьев, составляет от 17 до 25 миллионов рублей. Цена самолета колеблется в районе 3,5-5 миллионов рублей.