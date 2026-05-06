Лепс попросил не называть его 20-летнюю бывшую невесту проституткой и содержанкой

Григорий Лепс призвал не называть Аврору Кибу проституткой и содержанкой

Народный артист России Григорий Лепс признался, что надеется на воссоединение с бывшей девушкой 20-летней Авророй Кибой. Его комментарий приводит KP.RU.

Исполнитель отметил, что в личной жизни «есть варианты», но в его душе «только одна девушка — Аврора». Он подчеркнул, что считает Кибу приличным человеком, и призвал поклонников прекратить нападки на нее в социальных сетях.

«Своих подписчиков прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка...» — заявил Лепс.

В 2021 году Григорий Лепс развелся с бывшей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. У пары трое детей — 24-летняя Ева 18-летняя Николь и 16-летний Иван. Об отношениях Лепса и Кибы стало известно в 2024 году, когда избраннице артиста было 18 лет. В январе 2025-го Аврора объявила о расставании с 63-летним певцом.