Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:38, 6 мая 2026Забота о себе

Любителям тру-крайма указали на комплекс неполноценности

Психолог Конфисахор объяснил интерес к тру-крайму комплексом неполноценности
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom

У любителей жанра тру-крайм, вероятно, есть комплекс неполноценности, порассуждал в беседе с НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

По его мнению, желание увидеть судебные подробности в мельчайших деталях — это человеческая природа, в которой, тем не менее, есть зависть, лень и тщеславие.

«Каких-то однозначных проблем в таком увлечении нет, но есть ощущение от дегустации чего-то такого запретного, горяченького. Оно может стать чем-то вроде наркотика, когда захочется снова участвовать в таких делах хотя бы со стороны», — указал он, добавив, что на признаки комплекса неполноценности здесь указывает желание почувствовать некое превосходство над другими людьми.

Ранее популярная журналистка и блогерша Саша Сулим, работающая в жанре тру-крайм, назвала маньяков неинтересными людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Турист попал под катер во время подводной охоты и не выжил

    В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

    Названа возможная причина приостановки операции США в Ормузе

    Принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok