Любителям тру-крайма указали на комплекс неполноценности

Психолог Конфисахор объяснил интерес к тру-крайму комплексом неполноценности

У любителей жанра тру-крайм, вероятно, есть комплекс неполноценности, порассуждал в беседе с НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

По его мнению, желание увидеть судебные подробности в мельчайших деталях — это человеческая природа, в которой, тем не менее, есть зависть, лень и тщеславие.

«Каких-то однозначных проблем в таком увлечении нет, но есть ощущение от дегустации чего-то такого запретного, горяченького. Оно может стать чем-то вроде наркотика, когда захочется снова участвовать в таких делах хотя бы со стороны», — указал он, добавив, что на признаки комплекса неполноценности здесь указывает желание почувствовать некое превосходство над другими людьми.

Ранее популярная журналистка и блогерша Саша Сулим, работающая в жанре тру-крайм, назвала маньяков неинтересными людьми.