10:23, 6 мая 2026Россия

Милонов раскритиковал запрет некоторых школ включать на выпускных иностранную музыку

В «Единой России» выступили против запрета иностранной музыки на выпускных
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Запрет некоторых школ включать иностранную музыку на российских выпускных вечерах — это странное толкование закона о защите родного языка. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат «Единой России» Виталий Милонов.

«Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — подчеркнул парламентарий.

Он пообещал, что совместно с коллегами по «Единой России» поднимет вопрос о внесении некоторых поправок в законодательство, чтобы избежать подобного непонимания со стороны учебных заведений.

Ранее Милонов призвал признать треш-стримеров «людьми вне закона». Он заявил, что таких людей следует привлекать к уголовной ответственности.

