На Кипре заявили о «наложившем в штаны» из-за предупреждения России Зеленском

Христофору: Предупреждение МО РФ сорвало планы Зеленского на День Победы

Предупреждение российского Минобороны об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование 9 Мая в Москве серьезно напугало Запад и Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский угрожал Москве ударом, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала спецоперации, если не самое сильное. Оно, должно быть, напугало весь Запад», — сказал Христофору.

Журналист назвал Зеленского «зеленым гоблином, наложившим в штаны» от предупреждения российских военных. По его словам, именно серьезность сообщения российского военного ведомства подтолкнула Зеленского к соблюдению объявленного Россией перемирия в канун празднования Дня Победы.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ответ Вооруженных сил России в случае нарушения перемирия 8 и 9 мая должен быть беспощадным.