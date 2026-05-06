В России обвинили Украину в провокации перед перемирием

Сенатор Джабаров: Если Украина сорвет перемирие 9 мая, ответ будет беспощадным

Если режим перемирия, объявленный Москвой 8 и 9 мая, будет снова нарушен, ответ Вооруженных сил России должен быть беспощадным, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, оно начинается с полночи 6 мая. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Сенатор отметил, что 6 мая для России — ни с чем не связанная дата, но даже в этом случае Украина воспользовалась своими террористическими методами. Он напомнил, что накануне наступления режима тишины Вооруженные силы Украины ударили по Джанкою, в результате чего погибли люди. По мнению Джабарова, сделано это было для того, чтобы спровоцировать Россию на срыв мирной инициативы.

«Если режим тишины, объявленный Москвой 8 и 9 мая будет нарушен, ответ должен быть беспощадным, чтобы раз и навсегда отбить желание Украины нарушать обещания. Воевать надо честно», — сказал Джабаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об атаке беспилотников на регион в 22:28, когда перемирие еще не вступило в силу. В 00:10 он уточнил последствия атаки, ее жертвами стали пять человек в Джанкое.