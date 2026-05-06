Экс-помощник Кучмы Соскин: Зеленский обрек Украину на погибель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с трудностями на фоне активных зарубежных поездок украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер не понимает, что происходит, и уделяет зарубежным встречам и саммитам, делая это в ущерб решению внутренних проблем страны. «Встречи на высочайшем уровне, объятия со всеми. А украинцам эта жизнь бьет кровавым ключом по голове», — сказал Соскин. Кроме того, он заявил, что по приказу Зеленского людей хватают прямо на улицах, бросают лицом в пол и отправляют на убой.

Ранее Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский угрозами в адрес Белоруссии может испортить свой визит в Ереван. Он также подчеркнул, что Зеленский вновь продемонстрировал незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта.