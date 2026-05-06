Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 6 мая 2026Бывший СССР

На Украине забили тревогу из-за поездок Зеленского

Экс-помощник Кучмы Соскин: Зеленский обрек Украину на погибель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с трудностями на фоне активных зарубежных поездок украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер не понимает, что происходит, и уделяет зарубежным встречам и саммитам, делая это в ущерб решению внутренних проблем страны. «Встречи на высочайшем уровне, объятия со всеми. А украинцам эта жизнь бьет кровавым ключом по голове», — сказал Соскин. Кроме того, он заявил, что по приказу Зеленского людей хватают прямо на улицах, бросают лицом в пол и отправляют на убой.

Ранее Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский угрозами в адрес Белоруссии может испортить свой визит в Ереван. Он также подчеркнул, что Зеленский вновь продемонстрировал незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok