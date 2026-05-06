Назван способ наслаждаться нелюбимой мужчинами и женщинами секс-позой

Сексолог Джиджи Энгл назвала способ наслаждаться одной секс-позой, которую не любят ни мужчины, ни женщины. Советом она поделилась в беседе с изданием Metro.

Энгл отметила, что большинству людей, которые к ней обращались, не нравится поза «69», когда партнеры одновременно занимаются друг с другом оральным сексом. В частности, она не подходит людям, которые любят смотреть друг другу в глаза во время секса. «Женщинам, как правило, не нравится, что трудно наслаждаться оральными ласками, которые дарит мужчина. Они не могут сосредоточиться на своем собственном удовольствии», — добавила сексолог.

В то же время Энгл заверила, что секс в позе «69» может приносить удовольствие. «Просто нужно уделять меньше внимания кульминации и больше — тому удовольствию, которое вы доставляете друг другу. Необязательно ждать оргазма, просто наслаждайтесь интимностью, лаская своего партнера, в то время как он ласкает вас», — заключила она.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала, как раздельный сон влияет на отношения. По ее словам, такая практика помогает уменьшить количество ссор в паре.

