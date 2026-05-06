11:02, 6 мая 2026Спорт

Нокаутировавший бывшего футболиста сборной России рэпер захотел провести бой с Дзюбой

Алексей Гусев
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рэпер Дмитрий Гусаков, известный под псевдонимом Goody, заявил о желании провести бой с футболистом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Артист назвал спортсмена крепким парнем. «Но давайте не будем забывать, что он футболист. Футболисты не умеют драться», — заявил Гусаков.

Рэпер добавил, что готов провести бой с Дзюбой по любым удобным для него правилам. «Ему это не поможет», — отметил Гусаков.

Ранее бой с Гусаковым по правилам ММА провел бывший футболист сборной России Федор Кудряшов. Экс-защитник был нокаутирован во втором раунде.

