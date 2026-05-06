Папа Римский оказался в неловкой ситуации из-за сотрудницы банка США

NYT: Сотрудница банка в США положила трубку во время разговора с Папой Римским

Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV, который позвонил, чтобы обновить свои контактные данные. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам близкого друга понтифика, отца Тома Маккарти, Папа Римский представился своим именем — Робертом Прево — и сказал, что хотел бы изменить номер телефона и адрес, указанные в банковских документах. Отмечается, что он «добросовестно» ответил на все вопросы, касающиеся безопасности.

Сотрудница банка сказала, что этого недостаточно и ему необходимо прийти в отделение банка лично.

«Он сказал: "Ну, я не смогу этого сделать. Я ответил вам на все вопросы". (...) Он решил зайти с другой стороны. "Будет ли вам важно, если я скажу, что я Папа Лев XIV? После этого вопроса девушка повесила трубку» — рассказал Маккарти.

После этой ситуации дело было улажено благодаря вмешательству другого священника, который имел отношение к президенту банка.

