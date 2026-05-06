Россиян захотели переобуть в отечественную продукцию за счет роста цен

«Ъ»: Кожевники и обувщики просят ввести НДС на продукцию иностранных конкурентов

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился в правительство с просьбой ввести уже с 2027 года налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22 процентов на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами из-за рубежа. Об этом со ссылкой на письмо организации с соответствующей инициативой пишет «Коммерсантъ».

С помощью такой меры производители обуви надеются повысить продажи собственной продукции на внутреннем рынке, поскольку сборы сделают импортную продукцию дороже для конечных потребителей.

В настоящее время НДС применяется только к товарам по цене выше 200 евро, причем его ставка составляет 15 процентов, а с июля она опустится до пяти процентов.

По мнению РСКО, резкое повышение налога на импорт необходимо для поддержки отечественных производителей во многих сферах, не только в легкой промышленности. Без повышения цен на иностранные товары они вынуждены сокращать производство, так как не смогут выдержать конкуренцию.

За минувший год выпуск обуви в России рухнул на 23 процента, а изделий из натуральной кожи — на 33 процента. В январе-феврале падение продолжилось — минус 30,5 и минус 11 процентов соответственно. Несколько компаний были вынуждены уйти с рынка, с проблемами сталкиваются и крупнейшие предприятия отрасли.

По оценке директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, введение НДС на импорт приведет к росту стоимости зарубежных товаров на 25-30 процентов. В то же время он уверен, что с учетом плачевного состояния российской легкой промышленности времени на постепенное повышение налогов нет.

Впрочем, президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко заметил, что эффект от предлагаемой меры может оказаться обратным. Развитие серых каналов ввоза сделает такой способ более удобным и востребованным, а разрыв между ценами на российскую и иностранную обувь, ввезенную нелегально, только вырастет.

Инициативу по введению НДС в размере 22 процентов уже с 2027 года поддерживает Минпромторг. Между тем в Минфине занимают более сдержанную позицию, предлагая начать с семи процентов, чтобы довести до 22 процентов только в 2029 году. Окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Ранее Минпромторг объяснил запрет параллельного импорта ноутбуков и комплектующих крупнейших иностранных брендов необходимостью помочь российским производителям.