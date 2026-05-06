14:03, 6 мая 2026Экономика

Названы возможные размеры НДС на импортные товары

Минпромторг России выступил за 22-процентный НДС на зарубежные интернет-заказы
Елизавета Городищева
Редактор отдела «Экономика»

Фото: Bashar Creates / Shutterstock / Fotodom

Министерство промышленности и торговли России сообщило о том, каким в ближайшие годы может быть налог на добавленную стоимость (НДС) на заграничные товары, приобретаемые через интернет. Позицию ведомства процитировало ТАСС.

Оказалось, что Минпромторг вместе с Министерством финансов России работают над тем, чтобы в 2027 году этот налог достиг семи процентов, а в 2028-м — 14 процентов. К 2029 году он должен дойти до 22 процентов.

В то же время, как уточнили в Минпромторге, там поддерживают идею 22-процентного НДС на импортные товары с 1 января 2027 года.

Во второй половине апреля Министерство экономического развития России выступило за то, чтобы НДС при продаже через маркетплейсы социально значимых товаров иностранного производства был ниже, чем для остальных позиций.

До этого, в феврале, идею о том, чтобы распространить с 2027 года налог на добавленную стоимость на импортные товары, продающиеся на маркетплейсах, поддержали в комитете Госдумы по промышленности и торговле.

