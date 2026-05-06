19:25, 6 мая 2026

Польша поставила Фицо условие для пропуска его самолета в Москву

Виктория Кондратьева
Роберт Фицо. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы, если он разблокирует помощь Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает портал Dennik.

«Если он [Фицо] разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», — сказал он.

5 мая стало известно, что Фицо приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, но не посетит военный парад в честь Дня Победы. Отмечается, что словацкий премьер возложит цветы на Могилу Неизвестного Солдата, чтобы от имени своего народа выразить благодарность за освобождение.

Ранее Чехия разрешила использовать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. По словам пресс-секретаря чешского МИД Адама Черге, от Словакии поступила стандартная просьба о предоставлении разрешения на перелет, которое было без промедления выдано.

