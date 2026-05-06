Силовые структуры
15:58, 6 мая 2026

Поверившая в удачу россиянка сыграла в лотерею по-крупному и оказалась под следствием

В Приморье продавец лотерейного отдела пойдет под суд за хищение 700 билетов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье поверившая в удачу 49-летняя местная жительница сыграла в лотерею с похищенными 700 билетами и попала под следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, фигурантка — продавец лотерейного отдела. В период с января 2025 года по февраль 2026 года она похитила свыше 700 лотерейных билетов стоимостью 400 тысяч рублей. Все это время женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, но не смогла.

Она обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере»). Все материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае отправили под арест четырех подростков, обвиняемых в разбое с незаконным проникновением в жилище.

