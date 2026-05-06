20:34, 6 мая 2026Россия

Появились подробности о лечении пострадавших при ударах ВСУ по Чебоксарам

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Мультидисциплинарные бригады лечат пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Чувашии Ларису Тарасову.

«К лечению пострадавших привлечены мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Для определения дальнейшей тактики лечения тяжелых пациентов проведены консилиумы со специалистами федеральных клиник», — пояснила она.

По данным ведомства, в результате атаки пострадали 35 человек, еще двух спасти не удалось. На данный момент 11 человек находятся в больнице.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь с 4 на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

