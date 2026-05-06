Появление новой приуроченной к 9 Мая акции «Безвестный полк» опровергли

14:51, 6 мая 2026

Приуроченная к 9 Мая акция «Безвестный полк» оказалась вбросом
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В социальных сетях распространилась информация о том, что накануне 9 Мая Фонд защитников Отечества совместно с другими организациями запустил проект «Безвестный полк — память не заблокировать». Его цель — продолжать поиск пропавших без вести, «несмотря на блокировки интернета и все сложности, а также не дать забыть о них, сохранить память о каждом». При этом в постах присутствовала ссылка на бот в Telegram, который мог запрашивать личные данные бойцов СВО.

На официальном сайте государственного фонда «Защитники Отечества» и верифицированных соцсетях нет упоминаний о проекте с таким названием. При этом данный фонд действительно занимается поиском пропавших без вести, но делает это по установленным государственным алгоритмам.

Название «Безвестный полк» созвучно с известным движением «Бессмертный полк», однако никаких данных в сети о данной акции, кроме указанных постов, нет. В действительности добавление погибших на СВО к «Бессмертному полку» массово обсуждается, кроме того, в ряде случаев было реализовано. Портреты погибших героев СВО предложил включить в шествие «Бессмертного полка» председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Ленинградский области, проректор Педиатрического университета Валентин Сидорин.

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» планируется в Ханты-Мансийском автономном округе, в ней примут участие самолеты Як-52 женской пилотажной группы «Барсы». Жители региона могут отправить портреты своих родных-участников и ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, их разместят на бортах самолетов, которые пролетят над городами региона, сообщили в стройкомплексе Югры.

Ветераны СВО впервые станут участниками торжественного прохождения войск Кировского гарнизона в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Портреты бойцов СВО появлялись в 2025 году и в Чите.

Так как пользователям предложили предоставить персональные данные бойцов, это может свидетельствовать о мошенничестве. Злоумышленники могут использовать эту информацию для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах» или вымогательства денег у семей военнослужащих. В МВД уже рассказывали об обмане родственников бойцов СВО. Мошенники ищут пропавших бойцов СВО, рассылая сообщения о якобы переезде чата. Злоумышленники оправдывают «переезд» блокировками или техническими проблемами и присылают ссылку, которая на самом деле ведет в бот, требующий номер телефона и СМС-код. После этого они воруют аккаунты пользователей.

Ранее похожая по обману акция, приуроченная к 23 февраля, также была признана фейковой. Тогда родственникам участников СВО предлагалось заполнить заявку на специальном сайте, чтобы бесплатно получить бензиновые генераторы и зарядные станции к 23 февраля.

Информация о том, что Фонд защитников Отечества вместе с другими неравнодушными организациями запустил важный проект «Безвестный полк — память не заблокировать», не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

