При массированном ударе ВСУ по домам и десяткам машин в городе России ранены пять человек

При массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду ранены пять человек. Также в российском городе повреждены два многоквартирных дома и 51 машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, среди пострадавших — 11-летний мальчик. Сейчас он проходит лечение в детской областной клинической больнице. Также ранены женщина и трое мужчин.

В городе от атак беспилотников за 5 мая оказались повреждены остекление 12 квартир в двух многоэтажных домах, три коммерческих и два социальных объекта, один инфраструктурный объект и 51 автомобиль.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 53 беспилотника ВСУ. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Московский регион.