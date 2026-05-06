В эффективности предъявления справок от психиатра при покупке жилья усомнились

Юрист Шевцова: Справки от психиатра не дают гарантии защиты при покупке жилья

В настоящее время наличие справки из психоневрологического диспансера не дает гарантий защиты при сделках с жильем. Об этом в беседе с агентством ТАСС предупредила советник Федеральной палаты адвокатов РФ, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Траст энд» Майя Шевцова.

По словам юриста, сегодня суды не придают справке от психиатра решающего значения. Несущественность таких доказательств в инстанциях объясняют тем, что справка фиксирует состояние человека только в конкретный момент, а факт психологического давления или мошеннических действий не отражает. Подстраховка за счет справки из ПНД неэффективна, предостерегает Шевцова.

Первостепенную роль играют результаты судебной психиатрической экспертизы, которая может оценить состояние продавца ретроспективно именно в момент подписания документа. Если будет установлено, что сделка заключалась не по воле квартировладельца, то прежние справки утрачивают свое доказательственное значение. На сегодняшний день в рамках российского законодательства и практики Верховного суда у покупателя нет инструмента, который бы гарантированно избавил от риска аннулирования сделки. Гарантий не дает ни нотариальное удостоверение, ни справки, ни дополнительные проверки.

Ранее Верховный суд вернул пенсионерке из Великого Новгорода квартиру, которую она продала по «схеме Долиной». Изначально суд встал на сторону покупателя, но психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдала расстройством личности.