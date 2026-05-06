Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:27, 6 мая 2026Наука и техника

Россия начала ядерные ракетные испытания

На камчатском полигоне Кура начались ракетные испытания
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На полигоне Кура начались ракетные испытания, сообщает правительство Камчатки.

Учения с применением межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые предназначены для доставки ядерных боевых частей в заданные районы, пройдут с 6 по 10 мая. «Для безопасности населения необходимо воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий в указанный срок. Запрещается нахождение и передвижение людей и любых видов техники», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что испытательный полигон Космических войск Воздушно-космических сил России расположен в 500 километрах севернее Петропавловска-Камчатского и обычно используется для отработки поражения целей ракетами.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде» сообщил, что перевооружение Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс» с МБР шахтного базирования завершили.

В октябре в России выполнили пуск МБР «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

    Бойцов «Эспаньолы» взяли под стражу за оборот оружия и взрывчатки

    Уволенная из-за возраста российская актриса пожаловалась на блогеров в кино

    В США заявили о согласии с Россией по вопросу Украины

    В РОАД назвали наиболее выгодное время для покупки машин в России

    Российскому военному смягчили приговор после вмешательства омбудсмена

    ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян

    Россиянин обвинил в издевательствах рехаб-центр Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

    В России сделали вывод из смертельной атаки ВСУ на Крым перед перемирием Зеленского

    Бывший командующий НАТО призвал Запад не бросать суверенную Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok