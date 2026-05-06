Россиянам предложили туры в Северную Корею в преддверии Дня Победы

Туристический поезд отправится из Владивостока в КНДР в преддверии Дня Победы

Россиянам предложили туры в КНДР в преддверии празднования окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Туристический поезд отправится из Владивостока в Расон накануне Дня Победы, 8 мая. Всего запланировано четыре рейса.

Программа путешествия в Северную Корею рассчитана на четыре дня. Участники тура смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации, посетить экотропы и оранжереи, побывать на острове Пипха и познакомиться с местной культурой и кухней.

Кроме того, в поездке запланирована торжественная установка памятной лампады с частицей пламени от российского Вечного огня на монументе Советским воинам в Расоне, а также возложение цветов к памятнику Советским Воинам на горе Комаль в Чонджине.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне массово полюбили отдыхать в КНДР. Турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом.

