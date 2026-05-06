Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

Россиянин поставил на поражение «Спартака» от «Крыльев» и выиграл 3,87 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 860 тысяч рублей на поражение московского «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 4,50. Игрок сделал ставку перед началом матча.

Встреча прошла 1 мая и завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 2:1. Этот результат принес игроку 3,87 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 1,4 миллиона рублей на ничью в матче 27-го тура РПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Ставка сыграла, и россиянин получил 4,38 миллиона рублей.