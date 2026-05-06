Российские запасы сыра резко выросли

«Союзмолоко»: Складские запасы сыра выросли в России за год на 21 %

Складские запасы сыра увеличились в России за год на 21 процент, до 77,1 тысячи тонн — показатель более чем в полтора раза (на 52 процента) превышает средние значения за предыдущие пять лет. О его резком росте со ссылкой на данные «Союзмолока» по итогам первого квартала пишет «Российская газета».

Отмечается, что в январе-марте производство сыра выросло на три процента, до 210,2 тысячи тонн, а запасы растут на фоне околонулевой динамики общего спроса, складывающейся из пятипроцентного роста розничных продаж и снижения реализации в общепите, замедления экспортных поставок и конкуренции с белорусской продукцией.

По словам доцента кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Ильяшенко, на структурном разрыве между предложением и спросом сказывается и рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, оказавшийся в России максимальным за 30 лет. «Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее», — подчеркнула эксперт.

В прошлом году сообщалось, что поставки за рубеж отечественных сыров и творога выросли за шесть месяцев на 20 процентов, до 70 миллионов долларов или 14 тысяч тонн в физическом выражении.

