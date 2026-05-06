Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 6 мая 2026Силовые структуры

Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

В Сочи россиянину дали шесть лет колонии за оружие из дупла
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В Сочи местному жителю дали шесть лет колонии за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, с 2021 по 2024 год мужчина держал оружие в схроне, оборудованном в дупле дерева. Установлено, что он продал самозарядный карабин Симонова и боеприпасы за 80 тысяч рублей, а также сбыл автомат Калашникова за 60 тысяч рублей и пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье модели «ИЖ-56». Все действия покупателей контролировались сотрудниками ФСБ.

В суде оружейный барон признал вину. По его словам, вооружение принадлежало его знакомому и он просто хранил его в дупле дерева, но затем захотел заработать и решил продать.

По решению суда у осужденного конфисковали 140 тысяч рублей — сумму, соответствующую размеру денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области по делу о незаконном обороте оружия предстанут перед судом 64-летний мужчина и его 21-летний сын.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    Россиянка полетела одна в Турцию на отдых и оказалась заперта мужчиной в магазине ковров

    В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»

    Зеленский созвонился с Алиевым и обсудил военное сотрудничество

    Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

    Гуф прокомментировал обвинения в обмане блогера

    Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова

    Узкорылый крокодил укусил четырех человек

    Экс-сослуживец предателя Климова рассказал о последствиях его перехода к ВСУ

    В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok