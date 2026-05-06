Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

В Сочи россиянину дали шесть лет колонии за оружие из дупла

В Сочи местному жителю дали шесть лет колонии за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, с 2021 по 2024 год мужчина держал оружие в схроне, оборудованном в дупле дерева. Установлено, что он продал самозарядный карабин Симонова и боеприпасы за 80 тысяч рублей, а также сбыл автомат Калашникова за 60 тысяч рублей и пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье модели «ИЖ-56». Все действия покупателей контролировались сотрудниками ФСБ.

В суде оружейный барон признал вину. По его словам, вооружение принадлежало его знакомому и он просто хранил его в дупле дерева, но затем захотел заработать и решил продать.

По решению суда у осужденного конфисковали 140 тысяч рублей — сумму, соответствующую размеру денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

