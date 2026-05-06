Российского кота Барона взяли в заложники

В Саратове женщина украла кота подруги из-за долга в ₽30 000, возбуждено дело

В Саратове возбудили уголовное дело после того, как кота по кличке Барон взяли в заложники из-за конфликта двух подруг. Об этом сообщает KP.RU.

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя жительница поселка Расково. Она обвинила в краже питомца — метиса мейн-куна стоимостью 15 тысяч рублей — свою 49-летнюю подругу. Животное украли 2 марта из ее дома на улице Восточной.

Участковые доставили подозреваемую в отдел полиции. Там она пояснила, что с разрешения приятельницы взяла кота к себе домой на две недели, чтобы дети поиграли, но по истечении этого срока не стала возвращать хозяйке Барона из-за ссоры по поводу денег. Похитительница кота заявила подруге, что отдаст ей животное, только когда она заплатит ей 30 тысяч рублей в качестве компенсации за помощь с ремонтом дома.

Несмотря на объяснения задержанной, в отношении нее возбудили уголовное дело. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. До этого у нее проблем с законом не было.

Ранее сообщалось, что кота из Владивостока, понимающего китайский язык, украли неизвестные.