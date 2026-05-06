Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 6 мая 2026Силовые структуры

Российского кота Барона взяли в заложники

В Саратове женщина украла кота подруги из-за долга в ₽30 000, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове возбудили уголовное дело после того, как кота по кличке Барон взяли в заложники из-за конфликта двух подруг. Об этом сообщает KP.RU.

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя жительница поселка Расково. Она обвинила в краже питомца — метиса мейн-куна стоимостью 15 тысяч рублей — свою 49-летнюю подругу. Животное украли 2 марта из ее дома на улице Восточной.

Участковые доставили подозреваемую в отдел полиции. Там она пояснила, что с разрешения приятельницы взяла кота к себе домой на две недели, чтобы дети поиграли, но по истечении этого срока не стала возвращать хозяйке Барона из-за ссоры по поводу денег. Похитительница кота заявила подруге, что отдаст ей животное, только когда она заплатит ей 30 тысяч рублей в качестве компенсации за помощь с ремонтом дома.

Несмотря на объяснения задержанной, в отношении нее возбудили уголовное дело. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. До этого у нее проблем с законом не было.

Ранее сообщалось, что кота из Владивостока, понимающего китайский язык, украли неизвестные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok