Семейная жизнь россиян закончилась поножовщиной

В Воскресенске мужчина напал на жену из-за бракоразводного процесса

В Московской области задержали 41-летнего мужчину, напавшего с ножом на супругу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, преступление произошло в городе Воскресенске. Причиной стал семейный конфликт из-за бракоразводного процесса. Агрессивный мужчина бросился на жену и нанес ей несколько ножевых ранений. В ходе начавшейся схватки мужчина также получил раны. Обоих членов семьи госпитализировали после случившегося.

Ранее актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена закололи друг друга в подмосковных Мытищах во время семейной ссоры.