17:43, 6 мая 2026

Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

В Индии слон убил водителя грузовика и разгромил храм
Никита Савин


В Индии слон, приведенный в храм для церемонии, затоптал мужчину и два часа громил машины. Об этом сообщает Need To Know.

В пятницу, 1 мая, животное привезли в храм недалеко от города Эрнакулам, штат Керала, для участия в праздничной церемонии благословения. Когда слона вывели из грузовика, чтобы напоить, он внезапно взбесился, разорвал цепи и набросился на водителя. Слон поднял мужчину хоботом, швырнул на землю и затоптал. Погонщик попытался остановить животное, но получил тяжелые травмы.

После этого слон разгромил территорию храма. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда животное подняло бивнями легковой автомобиль. Слон бесновался почти два часа. Он разбил несколько машин и скутеров, а также повредил стены храма. Утихомирить разбушевавшееся животное удалось только при помощи дротиков с транквилизаторами.

Власти начали расследование происшествия. В частности, необходимо выяснить, был ли слон хорошо подготовлен к участию в мероприятии. При этом знакомый погонщика заявил, что слона уже много раз приводили на подобные церемонии, и он вел себя спокойно.

Ранее сообщалось, что в ЮАР владелец сафари-парка Класери Гэри Фримен стал жертвой слона, поскольку отказался стрелять в него. Шеститонное животное затоптало мужчину.

