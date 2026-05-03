Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:53, 3 мая 2026Из жизни

Разъяренный слон насмерть затоптал человека

В Индии слон убил водителя и ранил своего погонщика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @sanatan_kannada

В штате Керала, Индия, разъяренный слон устроил погром на территории индуистского храма Махавишну. Об этом сообщает Hindustan Times.

Слона привезли в храм для участия в церемонии благословения. Внезапно он стал агрессивным, сорвался с цепи и напал на припаркованный рядом автомобиль. Слон пробил машину хоботом, перевернул ее на бок и насмерть затоптал водителя — 40-летнего Вишну.

Животное крушило все вокруг в течение двух часов и даже ранило своего главного погонщика — Прадипа. Мужчина сейчас восстанавливается. Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.

Материалы по теме:
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов. Хищники разорвали ему шею
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов.Хищники разорвали ему шею
23 июня 2025
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
23 июня 2025

Человек, утверждающий, что связан с животным, сказал, что слон участвует в фестивалях не в первый раз. Раньше он всегда был спокоен. Мужчина считает, что слона что-то спровоцировало.

Ранее сообщалось, что в ЮАР владелец сафари-парка Класери Гэри Фримен стал жертвой слона, поскольку отказался ранить его. Шеститонное животное затоптало мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве объявили о временной остановке железнодорожного сообщения с Калининградом

    Разъяренный слон насмерть затоптал человека

    Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой

    В Москве разработают правила передвижения для роботов-доставщиков

    Госсекретарь США нашел еще одну работу на свадьбе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

    Сальдо оценил эффективность депортации украинских мужчин из Европы

    Легендарный американский рэпер подписал долгосрочный контракт на выступления в России

    Назван самый вероятный счет в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

    В России предостерегли ООН от попытки спрятать голову в песок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok