Сотни пассажиров застряли в российских аэропортах из-за задержек рейсов

300 россиян ждут рейсов в аэропортах Владивостока и Благовещенска

Сотни пассажиров застряли в двух российских аэропортах из-за задержек рейсов разных авиакомпаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что из-за позднего прибытия воздушных судов с опозданием вылетят самолеты из Владивостока в Москву и из Благовещенска в Хабаровск. Более 300 россиян ждут рейсов. Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

«Авиакомпаниями организовано предоставление гражданам обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские пассажиры просидели в самолете в Анталье, Турция, семь часов, но так и не смогли улететь в Казань. Уточняется, что речь идет о рейсе авиакомпании Corendon Airlines, который отложили из-за ракетной опасности в городе назначения.