Стали известны новые подробности о крушении суперъяхты «британского Билла Гейтса»

Суперъяхта, на борту которой был миллиардер Линч, затонула из-за ошибок экипажа

Крушение суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии в августе 2024 года, на борту которой был миллиардер Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс», не было вызвано штормом. Об этом сообщает Metro.

Итальянская прокуратура обнародовала новые подробности резонансного расследования: согласно экспертизе, погода в ночь крушения не была настолько плохой, чтобы счесть ее единственной причиной случившегося.

Это был не шторм, а всего лишь сильный шквал, внезапное увеличение скорости ветра, предшествующее грозам и ливням итальянская прокуратура

Таким образом, согласно предварительным выводам, яхта затонула из-за ошибок экипажа. Теперь прокуратура рассматривает вопрос о возможности предъявления обвинений в непредумышленном убийстве и халатности при кораблекрушении капитану и двум его подчиненным.

Журналисты также задали прокурору Амброджо Картозио вопрос, почему большая часть команды покинула судно, в то время как пассажиры остались на борту, хотя обычно в случае чрезвычайной ситуации именно они должны покинуть судно первыми. Прокуроры заявили, что изучат этот вопрос и постараются выяснить, насколько осведомлены об опасности были члены экипажа и пассажиры.

Джованни Костантино, генеральный директор и основатель компании The Italian Sea Group, которая построила судно, ранее заявлял, что яхта затонула из-за человеческого фактора. Он называл судно «практически непотопляемым» и одним из наиболее безопасных в мире.

Роскошная яхта Bayesian затонула в ночь на 19 августа 2024 года. Когда шторм утих, удалось спасти 15 человек, судового кока нашли без признаков жизни, а тела еще шести человек водолазы подняли со дна лишь спустя несколько дней. В числе шести человек, которые не успели выбраться с тонущей яхты, оказались ее владелец, миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь, адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.