Появились подробности удара ВСУ по Крыму перед объявленным Зеленским перемирием

Академик Кондратьев: ВСУ могли запустить по Джанкою дроны «Лютый» и «Довбуш»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Джанкою в Крыму беспилотными летательными аппаратами «Лютый», FP-2 и «Довбуш». О возможном оружии, которое использовали украинские военные перед объявленным Владимиром Зеленским перемирием, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью aif.ru.

«Это могут быть не только дроны "Лютый", но и прочие, например, FP-2, "Довбуш". Они имеют меньшую формацию и могут лететь десятками и сотнями на небольшие расстояния. Поэтому ассортимент модельной линейки при атаке на Крым может быть гораздо шире, чем для атак, например, на Челябинск, Пермь, Чебоксары», — привел подробности удара Кондратьев.

По его словам, широкий выбор оружия, который есть у ВСУ, объясняется близким расположением Крыма к Одесской области. Более того, над полуостровом работает система Starlink и украинские беспилотники управляются через нее.

Режим тишины, объявленный Владимиром Зеленским, вступил в силу в полночь 6 мая. За полчаса до этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего не стало пятерых мирных жителей.

В свою очередь, Москва не давала официального ответа на инициативу Киева. В Минобороны России приняли решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая. В беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина получит по полной программе, если откажется от перемирия в День Победы.

