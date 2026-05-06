Батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Варта» совершает военные преступления против курян. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«419-й отдельный батальон беспилотных систем "Варта", действующий на сумском направлении, причастен к целому ряду военных преступлений», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщает РИА Новости, бойцы ВСУ наносят удары по мирному населению Курской области с одобрения командования. После этого они «без стеснения хвастаются» этим.
ВСУ в ночь на 6 мая атаковали Крым беспилотниками. Жертвами украинского удара по Джанкою стали пять человек.