13:06, 6 мая 2026Культура

Стас Пьеха указал на отсутствие эмпатии у молодежи

Певец Стас Пьеха связал отсутствие эмпатии у молодежи с появлением интернета
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российский певец Стас Пьеха заявил, что у современной молодежи не развита эмпатия. Таким мнением он поделился в беседе с «Пятым каналом».

Низкий уровень эмпатии у нового поколения, по мнению артиста, связан с развитием технологий. Пьеха объяснил, что с появлением интернета у людей стало меньше живого общения, а социальные сети заменили молодежи разнообразные интересы.

«Чем больше интернета, тем меньше эмпатии. Мы очень эмпатичные и переживательные. А эти люди — у них в одно ухо влетело, из другого вылетело», — считает певец. Пьеха добавил, что не осуждает молодежь, поскольку «таков мир».

Ранее житель Санкт-Петербурга обвинил в издевательствах над пациентами рехаб-центр Стаса Пьехи с проживанием за 180 тысяч рублей в месяц. По словам мужчины, у него якобы за плохое поведение забирали лекарства, не давали спать, включая громкую музыку. Кроме того, постояльцу рехаба отказывались вызвать скорую помощь, когда его состояние ухудшалось.

