Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:10, 6 мая 2026Экономика

Стоимость приготовления шашлыка в России оценили

KP.RU: За год набор для приготовления шашлыка подорожал на 1,6 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За год набор продуктов, необходимых для самостоятельного приготовления традиционного шашлыка, в России подорожал. Стоимость подсчитала KP.RU, опираясь на статистику Росстата в расчете на полтора килограмма мяса и полкило лука.

В среднем продукты подорожали на 1,6 процента — до 741,5 рубля. Если покупать уже готовый шашлык в магазинах, это обойдется дороже. Свиной шашлык за год подорожал на 4,1 процента, а куриный — на 6,6. Рост цен затронул и инструменты для приготовления шашлыка. Мангал теперь стоит на 6,2 процента дороже (в среднем 1163 рубля), шампуры стоят 670 рублей (плюс 7,5 процента), уголь — 311 рублей (на 9 процентов больше, чем в прошлом году), а жидкость для розжига — 138 рублей (плюс 9,4 процента).

Замаринованное мясо нужно правильно хранить, напомнила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Без холодильника продукты не должны храниться больше двух часов. «Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10-12 часов после покупки, в идеале — в первые четыре часа, но с условием хранения в холодильнике до приготовления», — посоветовала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области

    Кличко заявил об угрожающей Киеву ситуации и обвинил власти Украины

    Украину уличили в желании крупно подставить Россию в преддверии Дня Победы

    Названы российские регионы с опасным уровнем воды в реках

    Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

    Перспективную машину «КамАЗ» назвали «мобилизационным БТР»

    Объявленный Зеленским «режим тишины» назвали пиар-акцией

    Суд счел законным многомиллионный штраф Google в России

    Спрос на первичное жилье в столице упал до пятилетнего минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok