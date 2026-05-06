Стоимость приготовления шашлыка в России оценили

KP.RU: За год набор для приготовления шашлыка подорожал на 1,6 процента

За год набор продуктов, необходимых для самостоятельного приготовления традиционного шашлыка, в России подорожал. Стоимость подсчитала KP.RU, опираясь на статистику Росстата в расчете на полтора килограмма мяса и полкило лука.

В среднем продукты подорожали на 1,6 процента — до 741,5 рубля. Если покупать уже готовый шашлык в магазинах, это обойдется дороже. Свиной шашлык за год подорожал на 4,1 процента, а куриный — на 6,6. Рост цен затронул и инструменты для приготовления шашлыка. Мангал теперь стоит на 6,2 процента дороже (в среднем 1163 рубля), шампуры стоят 670 рублей (плюс 7,5 процента), уголь — 311 рублей (на 9 процентов больше, чем в прошлом году), а жидкость для розжига — 138 рублей (плюс 9,4 процента).

Замаринованное мясо нужно правильно хранить, напомнила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Без холодильника продукты не должны храниться больше двух часов. «Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10-12 часов после покупки, в идеале — в первые четыре часа, но с условием хранения в холодильнике до приготовления», — посоветовала она.