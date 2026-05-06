Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

MWM: Новая турецкая ракета Yildirimhan может стать оружием против России

Новая турецкая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Yildirimhan может стать оружием против России, считает Military Watch Magazine (MWM).

«Предполагаемая дальность действия ракеты составляет около 6000 километров, что ставит ее на стык баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет, и, как сообщается, она может развивать скорость 20 чисел Маха», — говорится в публикации.

Там отмечается, что презентация нового оружия страной-членом НАТО прошла на фоне укрепления ударных возможностей Североатлантического альянса против России. «Презентация баллистической ракеты Yildirimhan повысила вероятность того, что эта ракета или будущие ее модификации меньшей дальности будут предложены другим членам НАТО», — допускает издание.

Тем не менее MWM подчеркивает, что затраты на рабочую силу в Турции одни из самых низких в НАТО, а сама ракета Yildirimhan не является передовой с точки зрения технологий, поскольку использование жидкостных ракетных двигателей значительно увеличивает время на подготовку к запуску, делая ракетную пусковую установку уязвимой для упреждающего удара. «Все остальные производители баллистических ракет средней дальности давно перешли на конструкции с твердым топливом», — пишет издание.

MWM заключает, что развитие соответствующих ракетных технологий турецкой стороной потребует поддержки партнеров.

Ранее телеканал Haber 7 сообщил, что Минобороны Турции представило МБР Yildirimhan с четырьмя жидкостными двигателями на топливе из тетраоксида диазота, скоростью от 9 до 25 чисел Маха и дальностью полета шесть тысяч километров.

В апреле издание Defense News сообщило, что генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением, поскольку «в Европе все убеждены, что в связи с расширением конфликтов необходимы варианты обычных баллистических ракет для нанесения глубоких ударов».

Согласно статье 2 второго Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), дальность МБР должна составлять не менее 5500 километров.