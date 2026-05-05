23:05, 5 мая 2026

Турция представила гиперзвуковую ракету дальностью полета шесть тысяч километров

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Минобороны Турции представило межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan дальностью полета шесть тысяч километров, об этом сообщает телеканал Haber 7.

Боеприпас был показан на международной выставке SAHA в Стамбуле. Отмечается, что он развивает скорость от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя жидкостными двигателями на топливе из тетраксида диазота.

Ракета способна нести до трех тонн взрывчатого вещества. Министр обороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул, что такая разработка является первой в своем роде и станет мощным сдерживающим фактором, поскольку страна готова будет применить ее при необходимости без колебаний.

Ранее стало известно, что Корпус морской пехоты США получит первые беспилотные летательные аппараты MQ-58 Valkyrie («Валькирия»), созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в 2029 году.

