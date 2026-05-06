16:03, 6 мая 2026Путешествия

Турист попал под катер во время подводной охоты и не выжил

Турист из Норвегии попал под катер во время подводной охоты на Бали и не выжил
Алина Черненко

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Турист из Норвегии попал под катер во время подводной охоты недалеко от индонезийского острова Бали и не выжил. Об этом сообщает портал DIVE Magazine.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 2 мая, у острова Нуса-Лембонган. Судно наехало на 34-летнего мужчину с инициалами M.E.B., после чего он ушел под воду на глазах у очевидцев. Один из пассажиров нырнул и помог поднять норвежца на борт. У него были синяки в нижней правой части груди, сломана правая нога и рваная рана на правом бедре.

Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025

Пострадавшего эвакуировали в гавань на острове Нуса-Пенида и оттуда доставили в больницу. Около часа ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Полиция проводит расследование, которое будет включать допрос свидетелей и экипажа катера.

В марте отдыхавшая в Колумбии туристка угодила под винт моторной лодки во время морской экскурсии. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.

