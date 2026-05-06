16:12, 6 мая 2026Наука и техника

Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус

Создатель комплекса Р-36М Станислав Ус умер в возрасте 89 лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советский инженер-ракетостроитель Станислав Ус, который работал над созданием стратегического комплекса Р-36М, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

«Скончался Станислав Иванович Ус — главный конструктор МБР Р-36М и ее модификаций (РС-20, по классификации НАТО — "Сатана") и конверсионной ракеты "Днепр"», — написал он.

С конца 1950-х годов Ус работал в ОКБ-586 (С 1966-го — Конструкторское бюро «Южное»). В 1971 году он стал руководителем разработки комплекса Р-36М с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Также он работал над модернизированной Р-36М2 «Воевода» и ракетой-носителем «Днепр», которую создали на основе подлежащих ликвидации Р-36М.

«Это признание силы Советского Союза» 65 лет назад появился ядерный щит России. С чего все начиналось?
«В тот же миг разверзлась земля» Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
В 1990 году Станислав Ус был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Также он является лауреатом премии Правительства России в области науки и техники.

В январе стало известно, что срок эксплуатации МБР УР-100Н УТТХ продлят еще на несколько лет.

