19:33, 6 мая 2026

Узкорылый крокодил укусил четырех человек

Екатерина Лобанова
Фото: Michal Sloviak / Shutterstock / Fotodom

В Австралии крокодил покусал четырех человек на водохранилище Аргайл. Об этом сообщает Perth Now.

В пятницу, 1 мая, мужчина, которому чуть больше 60 лет, купался в популярном у местных жителей водохранилище. Неожиданно его укусил австралийский узкорылый крокодил.

Трое других отдыхающих бросились на помощь пострадавшему. Им удалось отбить его у рептилии, но они тоже получили травмы. Прибывшие парамедики госпитализировали жертву нападения, а трем его спасателям оказали помощь на месте.

Несмотря на случившееся, в субботу, 2 мая, на водохранилище прошел традиционный заплыв, в котором приняли участие 400 пловцов. Ради безопасности участников маршрут изменили.

Австралийский узкорылый крокодил крайне редко нападает на людей. Хотя он может укусить в случае опасности, его челюсти обычно недостаточно сильные, чтобы нанести взрослому человеку смертельные повреждения.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли останки владельца отеля, которого унесло течением реки. Также внутри крокодила обнаружили шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуках.

