23:08, 6 мая 2026Мир

В Британии указали Зеленскому на неприятный факт о ЕС

Дипломат Прауд: ЕС не хочет вступления Украины в объединение
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) не хотят, чтобы Украина становилась его членом. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского добиться вступления Киева в ЕС обостряет его отношения с союзниками.

«Евросоюз не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо. Кредит в размере 90 миллиардов евро — это буквально плата за то, чтобы Киев оставался вне его», — считает дипломат.

Ранее Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.

