В Европе подвели неутешительные итоги войны США с Ираном

Профессор Дизен: Операция США против Ирана стала эпическим провалом

Иран вышел победителем из войны с США. Неутешительные итоги конфликта подвел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

Он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что операция «Эпическая ярость» завершена из-за достижения всех ее целей. По словам эксперта, на самом деле войну выиграл Иран, поскольку США не добились ни смены режима в исламской республике, ни ядерной сделки, а Ормузский пролив оказался под контролем Тегерана.

«Этот "эпический провал" был не просто очередной неудачной сменой режима, он серьезно ослабит позиции США на Ближнем Востоке. Все, чего удалось достичь, — это сокрытие от СМИ материалов дела [Джеффри] Эпштейна», — отметил Дизен.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о сделке с Ираном. «Мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и мы посмотрим, смогут ли они заключить сделку, которая нас устроит», — сказал он.