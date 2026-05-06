Бывший СССР
01:52, 6 мая 2026

В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку, об этом заявил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что задержанный занимал высокую должность в одном из государственных учреждений страны. Он отправлял и передавал иностранным спецслужбам конфиденциальную информацию, пользуясь служебным положением. Уточняется, что встречи проводились тайно, с использованием зашифрованной связи, а передача осуществлялась при личных контактах и через электронные средства.

Секретная информация включала данные о политических и экономических процессах в Грузии, ситуации в силовых структурах, об этнических и религиозных меньшинствах, и иные сведения, интересующие иностранную разведку.

Маградзе сообщил, что задержанный осуществлял свою деятельность из финансовых интересов. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства, которые якобы могут использоваться для шпионажа.

