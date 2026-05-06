В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

СГБ Грузии задержала чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку, об этом заявил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что задержанный занимал высокую должность в одном из государственных учреждений страны. Он отправлял и передавал иностранным спецслужбам конфиденциальную информацию, пользуясь служебным положением. Уточняется, что встречи проводились тайно, с использованием зашифрованной связи, а передача осуществлялась при личных контактах и через электронные средства.

Секретная информация включала данные о политических и экономических процессах в Грузии, ситуации в силовых структурах, об этнических и религиозных меньшинствах, и иные сведения, интересующие иностранную разведку.

Маградзе сообщил, что задержанный осуществлял свою деятельность из финансовых интересов. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

