В МИД допустили провокации Украины на собственной территории

Мирошник допустил, что Украина организует провокации на своей территории

В ходе перемирия на время празднования Дня Победы Украина может организовать провокации на своей территории, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. С такой точкой зрения в беседе с «Известиями» выступил посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

«Я совершенно не исключаю, что на территории Украины могут быть организованы подрывы, какие-то атаки из соседнего двора или что-либо подобное, что имитирует российские удары», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что акции могут быть различного типа, и Киев может не ограничиться только налетами.

Ранее Мирошник заявил, что удары Украины по территории России 5 мая говорят о том, что Киев не хочет мирного урегулирования конфликта.