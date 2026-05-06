Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 6 мая 2026Мир

В МИД допустили провокации Украины на собственной территории

Мирошник допустил, что Украина организует провокации на своей территории
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе перемирия на время празднования Дня Победы Украина может организовать провокации на своей территории, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. С такой точкой зрения в беседе с «Известиями» выступил посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

«Я совершенно не исключаю, что на территории Украины могут быть организованы подрывы, какие-то атаки из соседнего двора или что-либо подобное, что имитирует российские удары», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что акции могут быть различного типа, и Киев может не ограничиться только налетами.

Ранее Мирошник заявил, что удары Украины по территории России 5 мая говорят о том, что Киев не хочет мирного урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Полковник ВСУ сбежал с украденными у солдат деньгами

    Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok