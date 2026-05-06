22:18, 6 мая 2026Мир

В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

Захарова: Сикорский ставит Фицо условия в интересах своей жены-ультралибералки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выдвигая условия для полета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, действует в интересах своей жены-ультралибералки. Его заявление высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум, ярой американской ультралибералки», — сказала она.

По ее словам, Сикорские-Эпплбаум через определенное время уедут на свою родину, «которой Польша не является», а в это время поляки будут «снова разгребать европейские завалы».

Ранее Сикорский заявил, что Польша готова пропустить Фицо в Москву на парад Победы, если он разблокирует помощь Украине. «Если он разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», — сказал он.

