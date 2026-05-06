Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:24, 6 мая 2026Наука и техника

В популярных растительных продуктах обнаружили токсичные вещества

FC: Растительные аналоги мяса и молока могут содержать микотоксины
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Растительные аналоги мяса и молока могут содержать микотоксины — токсичные вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food Control (FC).

Исследователи проанализировали 212 продуктов, включая растительные бургеры, веганские сосиски, овсяное, соевое и миндальное молоко. Во всех образцах был обнаружен как минимум один вид микотоксинов, а во многих — сразу несколько.

Ученые объясняют, что такие вещества часто встречаются в зерне, бобовых и семенах, из которых производят растительные продукты. Хотя концентрации токсинов оказались ниже допустимых норм, исследователи предупреждают: при регулярном употреблении исключительно растительной продукции воздействие может постепенно накапливаться.

По словам авторов работы, сами по себе такие продукты не представляют немедленной опасности для здоровья. Однако длительное накопление микотоксинов в организме в отдельных случаях может быть связано с повреждением печени и почек, ослаблением иммунитета и повышенным риском развития некоторых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что орехи, семена и бобовые снижают риск развития хронических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok