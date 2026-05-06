В популярных растительных продуктах обнаружили токсичные вещества

FC: Растительные аналоги мяса и молока могут содержать микотоксины

Растительные аналоги мяса и молока могут содержать микотоксины — токсичные вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food Control (FC).

Исследователи проанализировали 212 продуктов, включая растительные бургеры, веганские сосиски, овсяное, соевое и миндальное молоко. Во всех образцах был обнаружен как минимум один вид микотоксинов, а во многих — сразу несколько.

Ученые объясняют, что такие вещества часто встречаются в зерне, бобовых и семенах, из которых производят растительные продукты. Хотя концентрации токсинов оказались ниже допустимых норм, исследователи предупреждают: при регулярном употреблении исключительно растительной продукции воздействие может постепенно накапливаться.

По словам авторов работы, сами по себе такие продукты не представляют немедленной опасности для здоровья. Однако длительное накопление микотоксинов в организме в отдельных случаях может быть связано с повреждением печени и почек, ослаблением иммунитета и повышенным риском развития некоторых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что орехи, семена и бобовые снижают риск развития хронических заболеваний.