В России назвали цели ракетных испытаний

Депутат Колесник заявил о наблюдении НАТО за ракетными учениями России

Россия регулярно проводит испытания всех родов войск, тут нет ничего удивительного, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что иногда нужно показать, чем грозит агрессия против России.

Правительство Камчатки ранее сообщило, что на полигоне Кура начались ракетные испытания. Учения с применением межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые предназначены для доставки ядерных боевых частей в заданные районы, пройдут с 6 по 10 мая.

«Испытания всех родов войск, включая ракетные войска стратегического назначения, проводятся регулярно, тут ничего удивительного нет. Иногда надо показать, чем грозит агрессия против Российской Федерации. Так делают все страны, мы не исключение, мы находимся в состоянии специальной военной операции», — сказал Колесник.

По его словам, многие страны НАТО неприкрыто заявляют о желании начать войну против России.

«Многие страны, входящие в блок НАТО, заявляют о неприкрытой жажде начать войну против России, о неприкрытой агрессии. Поэтому пусть посмотрят, чем может эта агрессия закончиться», — отметил Колесник.

Учения в основном проводятся для технических целей, а также для совершенствования выучки войск, подчеркнул депутат.

«Учения проводятся в основном для военно-технических целей посмотреть. Я в свое время служил на подводной лодке с баллистическими ракетами, учения проводились регулярно для совершенствования выучки войск, поэтому тут ничего удивительного нет. Наш противник внимательно за этим наблюдает, пусть посмотрит, чем может закончиться для них агрессия против России», — добавил Колесник.

Ранее Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что цели российских дронов и ракет на Украине известны военному командованию. Он допустил, что при провокациях на 9 Мая в ответ могут быть использованы «Орешник» и «Буревестник».

