Депутат Журавлев: Зеленский не допускает реального прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно переносит даты перемирия, а потом перечеркивает свои слова новыми ударами по мирным жителям России, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что украинскому президенту ни в коем случае не нужно прекращение войны.

«С одной стороны, Зеленский создает видимость миротворческой деятельности перед Западом, чтобы не лишиться финансирования. С другой — не допускает реального прекращения огня, которое повлекло бы перекрытие денежных потоков», — считает парламентарий.

По словам депутата, Зеленский вызывает негативные эмоции даже у тех, кто имел отношение к его возвышению.

Ранее сообщалось, что Зеленский и украинские военные готовят план действий на 9 Мая. Уточнялось, что наша реакция будет зеркальной. При этом автор сообщения не уточнил, о реакции на какое именно событие идет речь.

