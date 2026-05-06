В России предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров

Юрист Хаминский: Банки должны блокировать нетипичные операции пенсионеров

Мошенничество в отношении пенсионеров остается одной из самых острых социальных проблем, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какие механизмы могут снизить количество обманов.

По его словам, существующие меры, такие как запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника и самозапрет на кредиты, уже доказали свою эффективность, но их недостаточно.

«Перспективным механизмом можно считать двойное подтверждение юридически значимых операций. Например, при попытке продажи жилья или оформления займа нужно уведомлять доверенное лицо — родственника или социального работника. Также стоит расширить практику финансовых лимитов и периода охлаждения, чтобы пожилой человек мог отменить подозрительную операцию без последствий», — предложил Хаминский.

Он добавил, что важную роль играет банковский мониторинг: алгоритмы должны выявлять нетипичную активность вроде крупных переводов или снятия наличных, временно блокировать их и проверять.

Не менее значимы, по словам юриста, просветительские меры — регулярное информирование о схемах обмана через поликлиники, МФЦ и СМИ, а также обучение базовым навыкам цифровой безопасности.

Хаминский подчеркнул, что только комплексный подход, сочетающий правовые ограничения, технологические решения и повышение финансовой грамотности, способен существенно снизить уровень мошенничества в отношении пожилых граждан.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом замены домофона обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве. Сначала 76-летнего мужчину пригласили в одном из мессенджеров в группу якобы соседей по дому. Там он получил уведомление о предстоящих работах, назвал количество необходимых ему ключей от двери и отправил сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого пенсионера уведомили, что все его имущество будет распродано.