В России задумали обложить пошлиной иностранную мебель

В России задумали ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа

Российские власти задумались о том, чтобы ввести заградительные пошлины на иностранную мебель, пишет газета «Известия». Это может коснуться поставок из недружественных стран.

Размер пошлины пока не утвержден, но он может составить порядка 35-50 процентов по аналогии к ставкам, которые применяются к другим товарам из-за границы. Если наценку утвердят, то отечественные производители могут получить ценовое преимущество. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли составил минус 6,9 процента к уровню 2024-го. Если меры поддержки будут введены, выпуск может вырасти на 1,5-2 процента.

Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в прошлом году россияне стали реже покупать мебель: минус 19 процентов год к году. Средний ценник покупки составил 14 430 рублей. Бытовую технику и электронику стали покупать реже на 12 процентов, средний чек составил 9455 рублей.