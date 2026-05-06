21:21, 6 мая 2026Мир

В США отреагировали на угрозу Зеленского ударить по Москве

Дэвис: Зеленский хочет привлечь к себе внимание с помощью угроз в адрес России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь к себе внимание с помощью угроз в адрес России перед парадом Победы. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Комментируя недавнее заявление Зеленского, он отметил, что украинский лидер оказался в сложной ситуации и хочет «оставаться на первых страницах газет». По словам военного, российские войска продолжают продвигаться на фронте, и одновременно с этим Зеленский столкнулся с «колоссальным давлением» из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты и Израиль используют большое количество тех же самых видов вооружений, и особенно ракетных систем, прежде всего перехватчиков, которые он хотел бы получить. О передаче ракет ATACMS и другом дальнобойном оружии теперь можно забыть. Мы не дадим ничего из этого», — сказал он.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. Он заявил, что 9 Мая над Москвой могут пролететь украинские дроны.

