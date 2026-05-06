Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:29, 6 мая 2026Наука и техника

В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

Японские ракетные комплексы Type 88 могут направить на Россию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Noel Celis / Reuters

Японские системы Type 88, которые являются аналогом береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», могут в будущем направить на Россию. Угрозу в новых системах увидел Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на репортаж пресс-бюро Сил самообороны Японии, в котором показали работу Type 88 в ходе учений Balikatan 2026 на Филиппинах. Комплекс отработал удар по кораблю условного противника.

«Очевидно, что как только сформируется единый ударный контур, построенный как на собственных, так и на зарубежных технологиях, это оружие будет направлено, вероятнее всего, сначала на островных соседей, а затем и на Россию», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Канал отметил, что использование японского БРК в связке с американскими системами целеуказания на учениях демонстрирует создание бесшовного разведывательно-ударного контура. Подобный комплекс позволяет Японии контролировать прибрежные зоны на дальности 200-300 километров.

В июне 2025 года стало известно, что Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США. Ракета комплекса Type 88 поразила беспилотный катер. Дальность полета изделия с боевой частью весом 225 килограммов — 180 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

    106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

    Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok